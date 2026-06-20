女子プロレス「スターダム」２０日の国立代々木競技場第二体育館大会で、暴挙に出たＡＥＷ女子世界王者・テクラの成敗をスターライト・キッドが約束した。この日の第３試合終了後、スターダムの岡田太郎社長があいさつのためにマイクを持つと、背後に不気味な笑みを浮かべたテクラが現れて襲撃。「戻ってきたよー」と叫ぶと、岡田社長をリングにあげてマイクで殴りつける。さらに「私をクビにしたかもしれないけど、私は今はＡ