【その他の画像・動画等を元記事で観る】ゲームサービス開始から2周年を迎えた「学園アイドルマスター」（以下、「学マス」）の2ndライブ “学園アイドルマスター The 2nd Period Hatsuboshi IDOL FESTIVAL”が、2026年6月6日（土）、7日（日）に横浜アリーナにて開催。先日開催された“H.I.F選抜試験（セレクション）”で見事に本戦出場を果たしたアイドルを演じるキャスト陣が集結し、それぞれの個性や成長を存分に発揮した。本