レスリング女子５３キロ級で２０２４年パリ五輪金メダルの藤波朱理（レスター）が?新境地?にたどり着いた。現在は５７キロ級に転向し、アジア大会（９月１９日開幕、愛知）と世界選手権（１０月２４日開幕、カザフスタン）の代表に選出。２０日に都内で行われた代表合宿では、左ヒザにサポーターを巻きつつ、スパーリングなどで汗を流した。５月に痛めた左ヒザの状態については「（回復度は）７割、８割ぐらい。テーピングもし