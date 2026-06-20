【その他の画像・動画等を元記事で観る】ゲームサービス開始から2周年を迎えた「学園アイドルマスター」（以下、「学マス」）の2ndライブ“学園アイドルマスター The 2nd Period Hatsuboshi IDOL FESTIVAL”が、2026年6月6日（土）、7日（日）に横浜アリーナにて開催。DAY1に続きDAY2でもアイドルたちの成長した姿をパフォーマンスで表現しつつ、ライブならではの見どころ満載。先日実施したインタビューの言葉も交えつつ、本稿で