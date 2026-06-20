セクシー女優を応援する醍醐味の1つに「接触イベントが多いこと」がある。姿を見られる機会は（DVDやBlu-rayなど）円盤のリリースイベント以外にも撮影会やオフ会に配信、演者によってはライブや舞台出演など多岐に渡り、参加率が高いと確実に顔を覚えてもらえる。ファンとして、これほど嬉しいことはない。推しと触れ合えるだけでも幸せだが、困ったことに現場で暴走するおじさんが現れがち。嬉しさのあまり行き過ぎてしまうのか