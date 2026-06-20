学生主体の就活イベント「みんなで就活！」 若者の県外流出を防ごうと、大学生が企画した就活イベントが20日、高松市で開かれました。 香川大学の学生らが企画した就活イベント「みなとで就活！」です。香川県内の企業の魅力を学生に知ってもらい、就職先として検討してもらうのが狙いです。 大学生60人が参加し、企業の担当者から仕事の説明を聞いたり、課題解決について話し合ったりしました。 （参加した学生）「