新アリーナワークショップ 新アリーナの整備事業について市民に理解を深めてもらおうと、岡山市が20日、ワークショップを開きました。 ワークショップには、10代から70代までの市民ら約40人が参加しました。岡山市は、最大1万人を収容できる新しいアリーナの整備を進めています。アリーナの整備事業を「自分ごと」として捉えてもらおうと、岡山市がワークショップを企画し