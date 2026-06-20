【ネオ・この有名人の意外な学歴】#12白石麻衣が通った埼玉県の旧・私立小松原女子高校と、乃木坂46のきっかけを作った専門学校TSMホラン千秋（女優）◇◇◇8年間キャスターを務めたNスタ（TBS系）を卒業してからすでに1年3カ月。ホラン千秋（37）の本格的な復帰を求める声が高まっている。「成長していない自分に危機感を募らせ、充電期間を設けることにしたホランですが、そろそろ長期のレギュラーを持つべき時