７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表の選考合宿が２０日、神奈川・平塚市内でスタートした。初日は悪天候に見舞われたため、投手陣はウォーミングアップとキャッチボール、希望者によるブルペン投球のメニューを実施した。今秋のドラフト上位候補の青学大・鈴木泰成投手（４年＝東海大菅生）は同じく注目株の東北福祉大・猪俣駿太