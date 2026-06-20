◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト６―８広島＝７回表降雨コールドゲーム＝（２０日・神宮）広島の新井貴浩監督が試合後、７回に代走で二盗を決めた直後に負傷交代した辰見鴻之介内野手について「思ったより大丈夫じゃないかな。たぶん打撲だと思う」と症状の見通しを明かした。２１日以降の出場は状態を見て判断する。辰見は、２点リードの７回先頭の代打で右前打を放ったモンテロの代走で登場。直後の３球目にスタートを切り、