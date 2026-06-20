◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト６―８広島＝７回表降雨コールドゲーム＝（２０日・神宮）広島の辰見鴻之介内野手が、代走で二盗を決めた直後に負傷交代するアクシデントがあった。２点リードの７回先頭の代打で右前打を放ったモンテロの代走で登場。直後の３球目にスタートを切り、二塁にヘッドスライディング。しばらくは立ち上がれず、その後は足を引きずるようにして治療でベンチ裏に退き、そのまま代走・前川が告げられた