ＡＢＥＭＡアナウンサーの西澤由夏が２０日、自身のインスタグラムを更新し、結婚成立についての思いをつづった。４月２８日から放送していたＡＢＥＭＡ婚活リアリティショー「時計じかけのマリッジ」に出演。西澤アナは経営者・きょうすけ（澤田享佑）との結婚が成立。ツーショット写真と共に「あの時だけでは分からなかった彼のステキな一面に触れながら、日々過ごしています」と喜びをつづり、時に起こる意見のすれ違いにも