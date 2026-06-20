【ヒューストン（米テキサス州）１９日＝岡島智哉】Ｆ組の「オランダ―スウェーデン」の前日会見が、試合会場のヒューストン競技場で行われ、両監督が出席した。＊＊＊試合前日に行われた両チームの監督会見は、対照的な雰囲気となった。第１戦でチュニジアに５―１で大勝したスウェーデンのポッター監督は、終始饒舌だった。地元メディアからの質問にテンポ良く回答し、ブラジルや香港など海外メディアからの質問に