台湾の屋台めし「ルーローハン（魯肉飯）」は、甘辛く煮た豚肉をご飯にのせたボリューム満点の丼ぶりメニュー。これ、外食でしか食べられないと思っていませんか？じつは豚こまを使えば、おうちで手軽においしく作れるんです。今日はアレンジも含む3つのレシピをご紹介します。 ▼フライパン1つで作れる！本格レシピ 玉ねぎと豚こまをごま油で炒め、五香粉（ごこうふん：台湾料理に欠かせないスパイス）を含めた調味料で仕上げる