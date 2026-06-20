プロゴルファー金田久美子（36＝スタンレー電気）が、20日放送のフジテレビ系「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）に出演し、自身のファッションについて語った。この日のトークテーマは「黄金コンビ」。先輩と後輩、トレーニング仲間など、出演者たちがお互いに欠かせない関係性を語り合った。金田は元レーシングドライバーで、スーパーGT「TGRTEAMSARD」の脇阪寿一監督と長年のトレーニング仲間だという。ゴルフとレース