◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 10-7 日本ハム(20日、エスコンフィールドHOKKAIDO)近藤健介選手の躍動もあり中盤に大量リードをつくったソフトバンク。反撃浴びるも逃げ切り勝利しました。対した日本ハムの先発は孫 易磊投手。正木智也選手と柳町達選手の連打で無死2、3塁の好機をつかむと、近藤選手のゴロの間に先制します。さらにパスボールの間にもランナーが生還し、2点の先制に成功しました。さらに3回には正木選手がソロ