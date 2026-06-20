ABEMAの西澤由夏アナウンサー（32）が30日までに自身のインスタグラムを更新。自身が出演した同局の恋愛＆婚活のリアリティーショー「時計じかけのマリッジ」で“結婚成立”となったことへの思いを改めてつづった。西澤アナは「『時計じかけのマリッジ』をご覧いただいた皆さま。最終回まで見届けていただき、有難うございました」と感謝のポスト。30日間の収録を振り返り「1人では難しかった婚活もあやかさんとなちょと頑張る