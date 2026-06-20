「きのこ会」の誕生会で、写真に納まる原爆小頭症の被爆者と家族ら＝20日午後、広島市広島、長崎への原爆投下時に母親の胎内で強力な放射線を浴び、脳や体に障害がある原爆小頭症の被爆者と家族らでつくる「きのこ会」が20日、広島市内で誕生会を開き、小頭症被爆者が80歳を迎えたことを祝った。参加した当事者はオンライン参加1人を含め5人。集まった家族や支援者約50人に見守られながら、ケーキのろうそくの火を吹き消し、ピ