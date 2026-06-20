◇セ・リーグ巨人・井上―中日・柳（東京ドーム）ヤクルト・高橋―広島・岡本（神宮）DeNA・尾形―阪神・高橋（横浜）◇パ・リーグ日本ハム・柴田―ソフトバンク・前田悠（エスコンフィールド北海道）ロッテ・小島―楽天・藤井（ZOZOマリンスタジアム）オリックス・九里―西武・渡辺（京セラドーム大阪）