◇パ・リーグオリックス0―4西武（2026年6月20日京セラD大阪）オリックス・紅林が左足違和感から4試合ぶりにスタメン復帰し、9回の第3打席で隅田から中前打を放った。「悪化することなくできたのが一番の収穫かなと。（違和感は）時間が解決してくれると思って、まだ探りながらですけどやっていければ」12日阪神戦で違和感を覚え、負傷交代。交流戦中断期間を含めて1週間試合から離れ、18日にはライブBP（実戦形式の打