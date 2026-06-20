学校の緑化活動などに取り組んでいる児童の交流会が北秋田市で開かれ、ヤチダモの苗木を植樹しました。北秋田市の北欧の杜公園で開かれた、秋田県緑の交流集会です。2027年秋に、北欧の杜公園などで開かれる全国育樹祭に向けての機運を高めていこうと、例年より規模を拡大して行われました。20日は、学校の緑化活動などに取り組んでいる県内の小学生およそ100人が参加し、ヤチダモの苗木20本を植樹しました。植樹する場所の水はけ