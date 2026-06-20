特集は医療的ケア児についてです。24時間のケアが必要な5歳の女の子を育てるある一家に密着しました。家族の笑顔の姿からさまざな支援の必要性が見えてきました。 ◆家族で過ごす 最愛の我が子とのお出かけ‥‥自然と笑顔があふれます。【家族連れ】「タッチ、タッチ、楽しい楽しいね」「仕事休みでこういう時間とれて‥‥‥この時間が最高ですね」成長を願わずにはいられません。【家族連れ】「健康に大きくなってくれれば