本格的な夏山シーズンを前に、遭難とクマ被害の防止を呼びかけるキャンペーンがにかほ市で行われました。キャンペーンは、にかほ市の道の駅と隣接するアウトドア拠点施設で行われました。並べられていたのは、本格的な山登りに必要な装備の数々です。必ず持っていきたいのがいざというときに使うグッズ。場所によっては雪も残り、その対策も求められます。そして近年、意識せずにはいられなくなったのがクマへの