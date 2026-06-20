Hana Hopeの新曲「Hearts Glow」が、7月クールのTVアニメ『さよならララ』のエンディングテーマに起用。また、楽曲を一部使用したアニメのメインPV第3弾も公開となった。 （関連：米津玄師はなぜ“鳥”を歌うのか？牙と血によって手に入れた自前の翼、「烏」までの変遷を振り返る） 本作は、アニメスタジオ キネマシトラスの設立15周年記念作品として発表されたオリジナルTVアニメーション。童話『人魚