高収入や出世のチャンスがあっても、あえて断る人がいる。なぜ彼らは、一見「損な選択」をすることに決めたのだろうか。経営思想家が、“成功”に振り回されず自ら選んだ幸せを手に入れる人の共通点を解説する。※本稿は、経営思想家のドリー・クラーク『ロングゲーム 自分を取り戻す人生戦略』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。「自分の北極星」を明確にするテリー・ライスは経験豊かなデ