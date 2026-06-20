稚内空港で（２０２６年６月）１７日、作業車が走行している滑走路に、小型機が着陸したトラブルをうけ、国の運輸安全委員会は重大インシデントにあたるとして、事故調査官を派遣し調査を行っています。（６月２０日）稚内空港を訪れたのは、国の運輸安全委員会の調査官2人です。稚内空港では、17日正午すぎ、帯広空港から来た個人所有の3人乗りの小型機が、鳥を追い払う作業車が走行していた滑走路にそのまま進入して、着陸しまし