2026年6月16日、韓国メディア・ソウル新聞は海外メディアの記事を引用し、同じ漢字文化圏から出発した日韓の異なる文字環境に改めて注目が集まっていると伝えた。日本は現在も常用漢字2136字を維持している一方、韓国では日常生活においてハングル中心の文字使用が定着し、漢字は人名や地名、専門用語、歴史資料など限定的な場面で使われることが多い。ソウル新聞の記事は、米国の日本文化系メディアの記事を引用し、日本でも過去