20日午後5時前、東京・北区のJR王子駅近くで倒木があり、JR赤羽駅と池袋駅間を走行していた湘南新宿ラインに木の枝が接触しました。JR東日本によりますと、ケガ人はいないということですが、湘南新宿ラインは新宿駅より北側で南行・北行とも運転を見合わせています。係員が伐採作業を行っているということで、運転再開は午後6時ごろを見込んでいるということです。