ＴＢＳでは、６月２１日（日）よる７時から『バナナマンのせっかくグルメ！！』を３時間ＳＰで放送する。番組初登場の岡村隆史（ナインティナイン）が愛媛県宇和島市で、本木雅弘と吉高由里子が京都府宇治市でそれぞれグルメ探しをおこなった。 初参戦の岡村は「人見知りだから（せっかくグルメのロケは）苦手」とこぼしていたが、いざ始まると街の人と軽妙なやりとりを繰り広げる。地元の方からは二度も「本物！？」と疑わ