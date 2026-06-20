徳島県で大麻を使用した疑いで１９日に男が逮捕されました。 【写真を見る】パトカー衝突・逃走事件…メンバーの１人は「大麻使用疑い」逃げた２人の行方追う徳島・阿波市 男は１８日、車をパトカーに衝突させて逃走した事件のグループの１人とみられていて、警察は逃げている他のメンバーの行方を追っています。 麻薬取締法違反の疑いで逮捕・送検されたのは、住所不定・無職の橋口蒼空容疑者