◇MLB アストロズ 9-3 ガーディアンズ(日本時間20日、ダイキン・パーク)アストロズ・今井達也投手が6回3失点11奪三振で4勝目。MLB移籍後初の2桁奪三振を記録しました。1回途中5失点と苦しんだ前回登板から中6日でのマウンドは、立ち上がりから奪三振ショーを展開。ヒットこそ許すも2回までは6つのアウトをすべて三振で奪い無失点とします。しかし3回は2本の2ベースを浴びて失点すると、さらに相手4番打者に2ランを被弾。この回3点