◇パ・リーグ西武4―0オリックス（2026年6月20日京セラD）隅田知一郎投手（26）がオリックス打線を3安打8奪三振に抑えて、自身初の1シーズン2度目の完封で今季6勝目。「オリックスさんはいい打線なので、強気に最後まで攻めることができたと思います」と力強く語った。開幕から4戦4敗だった“鬼門”京セラDを攻略した。初回に西川に1安打を許したが、2回以降は6回まで3者凡退。9回に2安打されて「スミ1安打」は逃したが