20日午後、熊本市で路線バスが軽乗用車に追突する事故がありました。警察によりますと、午後1時20分ごろ、熊本市西区のJR熊本駅近くの県道で小島発木山行きの路線バスが軽乗用車に追突しました。 軽乗用車の男性にケガはなく、25人ほどが乗っていたバスの乗客の1小島発人が手首を痛めたということですが、搬送された人はいませんでした。バスの男性運転手（43）は「前の車の減速に気づくのが遅れた」と話しているということで