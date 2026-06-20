◇セ・リーグ広島8―6ヤクルト（2026年6月20日神宮）雨中の乱打戦を制した広島が、リーグ戦再開後の初白星を挙げた。2回2死から6番佐藤の中前打を皮切りに石原、勝田も続いて3連打で1点を先制。逆転され、3点ビハインドで迎えた5回にも代打・小園の今季1号となる2ラン、野間のタイムリーで3点を挙げ、同点に追いついた。6回には2つの四球、名原のヒットで作った1死満塁の好機に菊池が2点二塁打、ファビアンの2点適時打で