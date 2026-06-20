「日本ハム７−１０ソフトバンク」（２０日、エスコンフィールド）日本ハムが今季６度目、カード別では同４度目の２桁失点を喫し、連勝は２でストップ。貯金は７となった。先発の孫易磊は五回途中６安打５失点で今季初黒星。初回先頭から連打でいきなり無死二、三塁ピンチを迎えると、近藤の遊ゴロの間に先制点を献上。さらに捕逸で２点目を失った。三回には正木に左越えソロを被弾。五回無死一、二塁のピンチを招いたところ