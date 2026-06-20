ソフトバンクが13安打10得点で打ち勝った。近藤が3―0の五回に3ラン、3点を返された直後の六回は15号3ランと計7打点。正木も三回のソロを含む3安打と引っ張った。日本ハムは投手陣が振るわず、打線の反撃も及ばなかった。