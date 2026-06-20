休止していた福島県富岡町の富岡海水浴場が今夏、約２５年ぶりに再開する見通しであることが、町への取材で分かった。開設期間は調整中だが、７月１８日〜８月９日を予定しているという。町地域創生課によると、同海水浴場は富岡漁港の区域内にある。漁港周辺の海底に積もった砂を取り除く工事に伴い、作業場所の確保などの観点から２００２〜０３年頃に休止。その後、福島第一原発事故による全町避難が１７年３月まで続いた影