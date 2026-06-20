お笑いコンビ「ナインティナイン」岡村隆史（55）が20日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）に出演。平成の音楽業界について語った。この日は元モーニング娘。で歌手の後藤真希がゲスト出演。話題は同じテレビ東京「ASAYAN」出身で、平成を代表する歌姫としてライバル扱いされていた歌手の鈴木亜美との関係について。後藤はそれほどライバル意識を持っていなかったとした上で、「昔の時代ってアーティストとかタレン