イギリス南部で19日、列車同士が衝突する事故があり、1人が死亡、89人が負傷しました。現地メディアなどによりますと、19日夕方、ロンドンから約100km北にあるベッドフォード近郊で、列車同士が衝突しました。この事故で運転士1人が死亡し、89人が負傷しました。列車はいずれも同じ鉄道会社が運行するロンドン行きで、同じ線路上を走行していました。安全システムの不具合で停止していた列車の後部に、後続の列車が追突したとみら