ボートレース尼崎の「第３７回グリーンカップ争奪戦」は２１日、予選最終日が行なわれた。浜先真範（３３＝広島）は得点率トップで迎えた４日目前半６Ｒは４コースから３着。後半１０Ｒのイン戦は馬場剛のまくり差しに屈し２着。得点率２位で予選をクリアした。「２走とも回転不足で合ってなかったです。波を越える感じがおかしかったですね。それでも前を向いてからは進んでいたし、自分のミスもあります」と雨模様となった