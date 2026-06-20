歌手の田原俊彦（６５）が２０日、東京・豊洲ＰＩＴで行われた「ＴＯＳＨＩＨＩＫＯＴＡＨＡＲＡニューシングル・リリース・パーティー２０２６」に登場した。８２枚目のシングルは、「ナニコレ最高！！！」。開演前に取材に応じた田原は「今年も大暴れしようというコンセプト。ノリノリで、詩は現在の等身大の内容になっているので、皆さんにも一緒に共感していただける」とアピールした。これまでに発表した８２曲につ