巨人の橋上秀樹監督代行（６０）は２０日の中日戦（東京ドーム）終了後に、試合前練習に姿を見せなかったトレイ・キャベッジ外野手（２９）について言及。「残念ながらコンディション不良になりました」と明かした。キャベッジは前日１９日の同戦に「５番・中堅」で先発出場したが、３回終了後に２打席で交代。橋上監督代行とベンチで言葉を交わすと、バットを手にベンチ裏へと下がっていった。コンデションの問題で途中交代し