女子プロレス「マリーゴールド」の２０日後楽園大会で、ワールド王者・青野未来（３５）がナイトシェイドの挑戦を退けＶ５を達成した。青野は５月２８日新宿大会のタッグ戦でナイトシェイドにフォール負けを喫し、タイトル戦が決定。９日の新宿大会のタッグ戦でも敗れ、痛恨の２連敗を喫していた。前哨戦の勢いそのままに、序盤から挑戦者のパワーに押される場面が目立った。開始のゴングと同時にタックルで倒されるなど防戦