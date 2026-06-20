第98回アカデミー賞で作品賞など9部門でノミネートされたティモシー・シャラメ主演『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のレンタル・購入配信がPrime Videoで始まった。また、Prime Videoでは、2026年7月24日より見放題配信が開始となる。ティモシー・シャラメ主演『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のレンタル・購入配信がPrime Videoで開始『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』は、卓球王を夢見るマーティ・マウザ