「だいぶ悔しかった」5月末の2軍再調整後は試合後に1時間の打撃練習■巨人 1ー0 中日（20日・東京ドーム）巨人の浅野翔吾外野手が20日、東京ドームで行われた中日戦に「8番・左翼」で先発出場。両軍無得点で迎えた3回先頭の復帰初打席、中日先発・大野の内角カットボールを鮮やかにバットに乗せた。打球は中日ファンで埋まる左翼スタンドへと吸い込まれる先制の今季1号ソロとなり、本拠地は大どよめき。2022年ドラフト1位の一撃