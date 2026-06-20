モデルで女優の寒川綾奈(そうがわ・あやな＝37)が20日、自身のインスタグラムを更新。母親役で出演したドラマ撮影時のオフショットを公開した。 【写真】こんなお母さんがいたら…「参観でドヤ顔できる」こと間違いなし 「最近やらせてもらったお母さん役、奥様役集めてみた」とつづり、さまざまな衣装の10カットを投稿。ドラマ配信プラットフォームViglooで今年配信された「シンママに訪れた、人生最大の恋」では、ベ