19日午後から20日にかけて福岡県筑紫野市で馬1頭が徘徊していましたが、20日午後、無事に捕獲されました。警察によりますと、19日午後0時半ごろ、福岡県筑紫野市平等寺で「馬が徘徊している」と目撃した人から110番通報がありました。徘徊していた馬は「どさんこ」と呼ばれる品種で、茶色のオス、体長はおよそ160センチだったということです。警察が日没まで捜索したものの、馬は見つかっていませんでしたが、翌20日の午後1時すぎ