岡本多緒 岡本多緒、長塚京三、黒崎煌代、濱口竜介監督が20日、都内で行われた『急に具合が悪くなる』公開記念舞台挨拶に登壇した。本作は、第79回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に正式出品され、W主演を務めたヴィルジニー・エフィラと岡本多緒が、最優秀女優賞を共同受賞。岡本は日本人初の同賞を場するなど歴史的快挙を成し遂げた。異例のスタンディングオベーションで迎えられた登壇者面々。作品への反