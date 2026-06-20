長友佑都の言葉に注目サッカー日本代表は6月21日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループF第2節のチュニジア戦に挑む。試合前夜にJFA TVの公式YouTubeチャンネルが公開され、チームの独占映像が公開された。映像では、DF板倉滉とDF長友佑都が話したミーティングの瞬間が収められた。長友はオランダ戦を振り返り、「オランダの選手、後半誰1人も立ってないんだよね、ベンチ前で」と切り出し、「でも全員立ってる俺ら。みんなで