コンゴ民主共和国戦の不振をきっかけにポルトガル代表が紛糾しているオランダ紙「テレグラフ」は現地時間6月20日、2026年北中米ワールドカップ（W杯）に出場しているポルトガル代表の内部で、大御所FWクリスティアーノ・ロナウドのパフォーマンスを巡る深刻な内紛、いわゆる「内戦」が勃発していると報じた。事態は選手のみならず、その家族やファンを巻き込んだSNS上での激しい応酬にまで発展しているという。騒動の引き金と